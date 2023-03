Prêt de 120 millions d'euros de la CDP pour la R&D de Prysmian

(Alliance News) - La Cassa Depositi e Prestiti Spa a annoncé lundi qu'elle a affecté 120 millions d'euros à Prysmian Group Spa pour soutenir des plans de recherche et de développement, axés sur la mise en œuvre de technologies innovantes, afin de contribuer à la consolidation des processus de numérisation des entreprises et en même temps à la réduction des émissions afin de promouvoir la transition énergétique.

Dans le détail, l'initiative financée fait partie d'un projet plus large qui couvre quatre domaines d'intervention relatifs à la recherche de matériaux innovants, de l'utilisation des nanotechnologies aux nouveaux matériaux et aux solutions durables, de la gestion des réseaux électriques et des installations à basse tension aux câbles hybrides pour les secteurs de l'énergie et des tlc ; l'expérimentation, de l'utilisation de matériaux alternatifs pour la conception des câbles à l'utilisation de technologies avancées pour l'exploitation des câbles le développement de nouveaux produits, des câbles dynamiques pour les énergies renouvelables offshore à la fibre optique haute performance, des solutions de câbles pour l'e-mobilité à la conception de capteurs pour la localisation, la surveillance et la gestion des réseaux électriques ; la transformation numérique et la durabilité, de la mise en œuvre de solutions numériques pour l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle au développement de modèles d'évaluation des impacts sur la durabilité.

La recherche et le développement de Prysmian s'inscrivent également dans le cadre des Accords de Paris, des directives du Green Deal européen et d'Horizon Europe, pour la promotion des énergies renouvelables et propres, en assurant l'interconnexion des systèmes intégrés de ressources renouvelables par des systèmes de câbles.

" Avec cette transaction, le CDP confirme son soutien à un groupe italien, leader mondial dans son secteur, qui continue à soutenir des investissements ambitieux dans la recherche, le développement et l'innovation ", a déclaré Andrea Nuzzi, responsable de la division Entreprises et institutions financières du CDP.

" Le nouveau prêt, dont l'échéance est de six ans, renforce encore l'ensemble de la structure financière du groupe. Nous sommes très heureux du soutien et de la confiance que nous accorde CDP", a commenté Giovanni Zancan, premier vice-président de Group Finance du groupe Prysmian.

L'action de Prysmian est en hausse de 0,7 % à 38,23 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.