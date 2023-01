Prix en hausse ; Saras presque au sommet annuel

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué à la hausse vendredi, récupérant certaines pertes de la session précédente, aidés par l'optimisme concernant la réouverture de la Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire, alors que les traders continuaient à évaluer les perspectives de croissance mondiale et les futures politiques monétaires des principales banques centrales.

Plusieurs membres de la Banque centrale européenne ont réfuté le positionnement du marché selon lequel la banque centrale procéderait à des hausses de taux plus faibles en raison du ralentissement de l'inflation. Dans le même temps, les données économiques américaines décevantes et les commentaires agressifs des responsables de la Réserve fédérale cette semaine ont alimenté les craintes d'une récession imminente, bien que l'inflation en baisse et les attentes d'un ralentissement du rythme de resserrement de la politique de la banque centrale aient apporté un certain soutien.

Les prix à la production allemands ont augmenté de 21,6 % en décembre 2022 par rapport à décembre 2021. Comme l'a indiqué l'Office fédéral de la statistique vendredi, la hausse des prix à la production a ralenti pour la troisième fois consécutive. En novembre, le taux de variation par rapport au même mois de l'année précédente était de 28,2 pour cent, en octobre de 34,5 pour cent. Le pic a été enregistré en août et septembre avec une augmentation de 45,8% chacun. Par rapport à novembre 2022, les prix à la production ont diminué de 0,4 %.

Toujours sur le front des données économiques, les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté de 1% en décembre, décevant les attentes du marché qui tablaient sur une augmentation de 0,5%.

Le FTSE Mib a donc augmenté de 0,7 % pour atteindre 25 774,02.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris était dans le vert de 0,2 pour cent, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Parmi les plus petites bourses italiennes, la Mid-Cap était en hausse de 0,9 pour cent à 42 620,87 jeudi, la Small-Cap était en hausse de 0,8 pour cent à 29 629,61, et l'Italy Growth était dans le vert de 0,3 pour cent à 9 554,46.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Saipem était en hausse de 4,8%. La société a annoncé vendredi qu'elle avait remporté deux contrats offshore d'un montant total d'environ 900 millions USD. Il s'agit d'un champ pétrolier en eau profonde dans le bassin de Santos, dans l'Atlantique Sud, à 270 kilomètres de la côte de Sao Paulo, au Brésil.

Il y a également eu de bons achats sur Prysmian, qui a augmenté de 2,3 % après une baisse de 1,5 % la veille de la négociation. L'action avait auparavant connu six séances de hausse.

Banco BPM a augmenté de 1,4 pour cent à 3,83 euros. Jefferies a augmenté son prix cible sur le titre à 5,00 EUR, contre 4,90 EUR.

Amplifon, en revanche, a chuté de 2,9 %, après deux séances précédentes à la baisse.

Du côté des valeurs moyennes, Credem a montré ses muscles, s'appréciant de 3,5 % à EUR7,19, après que les deux sessions précédentes aient clôturé sur le côté baissier. Pour la banque, la Deutsche Bank a relevé son prix cible à 9,30 euros, contre 9,60 euros auparavant. Jefferies l'a plutôt relevé à 7,60 euros contre 7,40 euros.

Saras a également bien progressé, augmentant de 2,3 pour cent à 1,55 EUR et touchant un sommet de 52 semaines à 1,56 EUR.

Parmi les très rares performances baissières, GVS a été le plus mauvais élève, avec une chute de 1,9 %, une prise de bénéfices après quatre séances à la hausse.

Les ventes ont également prévalu sur Marr, qui a chuté de 0,8 % à 12,52 euros.

Dans l'espace des petites capitalisations, Caltgirone a grimpé de 5,2 % après deux sessions précédentes dans le vert.

Enervit a fait encore mieux, s'appréciant de 5,1% après son gain de 1,2% la veille de la séance.

SIT - en hausse de 0,3 pour cent - a annoncé vendredi son résultat préliminaire pour des ventes typiques en 2022 de 387,6 millions d'euros, en hausse de 3,3 pour cent par rapport à 375,2 millions d'euros en 2021.

Newlat Food - en baisse de 0,2 pour cent - a annoncé jeudi que les revenus consolidés préliminaires pour 2022 s'élèvent à 730 millions d'euros, en hausse organique de 17 pour cent en glissement annuel par rapport aux 625 millions d'euros déclarés à la fin de l'année 2021 et en hausse de 128 pour cent par rapport à l'exercice 2019 où les revenus étaient de 320 millions d'euros, l'année de sa cotation dans le segment STAR de Borsa Italiana Spa.

Parmi les PME, Finanza.Tech s'est appréciée de 4,0%, après une perte de 3,6% la veille.

Altea Greeen Power a également fait de bons achats, progressant de 4,7 %, brisant une tendance baissière de quatre sessions.

High Quality Food a clôturé la session en hausse de 6,0 pour cent, portant son gain hebdomadaire à plus de 18 pour cent.

À New York, le Dow a clôturé en baisse de 0,8 pour cent à 33 007,94, le Nasdaq en baisse de 1,0 pour cent et le S&P 500 en baisse de 0,8 pour cent.

Parmi les marchés asiatiques, le Shanghai Composite a augmenté de 0,8 pour cent, le Hang Seng a gagné 1,7 pour cent, tandis que le Nikkei a clôturé en hausse de 0,6 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a évolué à USD1.0850 contre USD1.0801 à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2359 USD contre 1,2359 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 87,03 USD le baril, contre 85,90 USD le baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 936,58 USD l'once, contre 1 921,63 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de vendredi, les ventes au détail seront publiées au Canada à 1430 CET, tandis que les données sur les ventes de maisons existantes arriveront des États-Unis.

Parmi les entreprises du marché boursier, Casasold et SIT publieront leurs comptes pour l'année écoulée.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.