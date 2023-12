Prysmian S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et de systèmes de câblage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - câbles et systèmes de câblage électriques (88,3%) : câbles de distribution de courant faible, moyenne et haute tension, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles sous-marins, câbles souterrains, câbles de signalisation, câbles de batteries, etc. ; - câbles et systèmes de câblage télécoms (11,7%) : câbles en cuivre et fibre optique, câbles de communication à conducteurs métalliques, composants et systèmes de câblage de réseaux longue distance, etc. A fin 2022, le groupe dispose de 108 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA (hors projets) est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (45,9%), Amérique du Nord (36,9%), Amérique latine (9,2%) et Asie-Pacifique (8%).

Secteur Equipements et composants électriques