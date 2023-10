(Alliance News) - Prysmian Spa a annoncé jeudi sa nouvelle stratégie, y compris la réorganisation de ses activités en quatre nouveaux segments. Dans un communiqué, la société a également annoncé les objectifs financiers et non financiers du groupe jusqu'en 2027.

Le groupe s'attend à ce que l'EBITDA ajusté passe de 1,49 milliard d'euros en 2022 à 2 milliards d'euros en 2027, avec une fourchette attendue de plus ou moins 100 millions d'euros. La stratégie prévoit une accélération sélective des investissements pour répondre à la demande croissante, en particulier dans les segments du transport d'énergie renouvelable et du réseau électrique : au cours de la période 2023-2027, les investissements seront multipliés par 1,7 par rapport aux cinq années précédentes et atteindront 2,7 milliards d'EUR.

Le flux de trésorerie disponible devrait passer de 559 millions d'euros en 2022 à 900 millions d'euros à 1 milliard d'euros en 2027. Le ROCE devrait augmenter pour atteindre 25 à 28 % en 2027, ce qui confirme les rendements élevés des investissements stratégiques prévus.

En ce qui concerne la nouvelle stratégie, Prysmian prévoit de "capitaliser sur ses positions de leader et de conquérir de nouveaux marchés de croissance afin de devenir un fournisseur mondial de systèmes de câblage capable de piloter la transition énergétique et la transformation numérique", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

La stratégie se concentre donc sur une croissance organique qui tire parti des tendances structurelles du marché, et comprend quatre piliers : l'expansion autofinancée de la capacité pour soutenir la croissance organique, soutenue par une forte génération de trésorerie ; un portefeuille équilibré et innovant pour soutenir le leadership technologique et la durabilité ; l'autonomisation des personnes pour développer le savoir-faire ; et une nouvelle segmentation des activités pour capturer les moteurs et les opportunités du marché.

En conséquence, Prysmian explique qu'il y aura quatre secteurs d'activité, contre trois actuellement : Renewable Transmission, qui comprend les unités d'affaires Submarine Power et Land HVDC ; Power Grid, qui comprend l'unité d'affaires HVAC et Power Distribution and Overhead Lines ; Electrification, qui comprend les activités Industrial & Construction et Specialties ; et Digital Solutions, l'actuel segment Telecom, qui comprend les activités suivantes : Fiber and Optical Cables, Connectivity, Multimedia & Inside Plant cables.

En ce qui concerne le développement durable, "Prysmian confirme son objectif Scope 3 Net Zero pour 2050. Le groupe s'engage à stimuler l'innovation dans l'industrie du câble en développant des produits plus compacts, plus légers, plus efficaces et plus écologiques, tout en créant une valeur tangible pour les clients et les communautés et territoires dans lesquels il opère".

Massimo Battaini, PDG désigné, a déclaré : "Nous avons fixé des objectifs financiers et de développement durable ambitieux pour les cinq prochaines années, et je suis convaincu que nous les atteindrons grâce à notre stratégie basée sur la croissance organique. Cela nous amènera à réorganiser nos activités pour nous aligner structurellement sur la dynamique du marché, à accroître sélectivement nos capacités grâce à des investissements soutenus par notre forte génération de liquidités. Nous déploierons des technologies de plus en plus pointues et durables et continuerons à encourager notre personnel. Nous pensons qu'il s'agit là des facteurs clés qui nous permettront de renforcer le potentiel de notre entreprise et de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes".

L'action de Prysmian a clôturé dans le rouge de 1,7 % mercredi, à 35,66 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.