Prysmian, augmentation du bénéfice et du chiffre d'affaires ; le dividende augmente également

(Alliance News) - Prysmian Spa a annoncé jeudi avoir approuvé les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bond du bénéfice net à 509,0 millions d'euros, contre 310,0 millions d'euros un an plus tôt.

En outre, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,60 EUR par action, pour un total d'environ 158 millions d'EUR, en hausse par rapport au dividende de 2021 de 0,55 EUR par action.

L'Ebitda pour 2022 est de 1,29 milliard d'euros, soit une augmentation de 50 % par rapport aux 927 millions d'euros de 2021.

L'EBIT, quant à lui, est de 849,0 millions d'euros, contre 572,0 millions d'euros en 2021.

Les revenus ont augmenté pour atteindre 16,07 milliards d'euros, soit une hausse de 14 %. Les meilleures performances en termes de croissance, explique la société dans une note, "sont les activités les plus exposées aux tendances séculaires de la transition énergétique, de l'électrification et de la numérisation, telles que les câbles et systèmes sous-marins pour les interconnexions énergétiques et les connexions de parcs éoliens offshore, les câbles pour les réseaux de distribution d'énergie, les câbles pour le secteur des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, les centres de données ainsi que les câbles pour la construction non résidentielle et les câbles optiques". Le segment des projets a enregistré la plus forte croissance organique (30 %), suivi par le segment de l'énergie (12 %) et celui des télécommunications (11 %).

Le flux de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions s'est élevé à 559 millions d'euros, hors flux de trésorerie liés aux questions antitrust, soit une hausse de 53 % par rapport aux 365 millions d'euros enregistrés en 2021, dépassant ainsi largement la limite supérieure des prévisions qui avaient été revues à la hausse à 500 millions d'euros en novembre dernier.

La génération de flux de trésorerie a permis une réduction significative de la dette financière nette, qui s'élevait à 1,41 milliard d'euros à la fin de l'année, contre 1,76 milliard d'euros au 31 décembre 2021. "Cette réduction a été rendue possible grâce au free cash flow généré par le Groupe de 559 M EUR, hors flux d'acquisitions et de cessions de 7 M EUR et hors décaissements de 44 M EUR liés aux questions antitrust", explique la société dans une note.

En ce qui concerne la transition énergétique et numérique, le plan d'investissement CAPEX du groupe pour la période 2023-2025 prévoit des investissements pouvant atteindre environ 500 millions d'euros par an. L'ajustement des capacités et la nouvelle usine de câbles sous-marins aux États-Unis, un nouveau navire câblier pour accompagner le Leonardo da Vinci, ainsi que l'innovation technologique sont les principaux engagements.

En outre, le conseil d'administration demandera à l'assemblée générale des actionnaires l'autorisation de lancer des programmes de rachat d'actions qui, au total, ne dépasseront pas 10 % du capital social. Le prix minimum ne sera pas inférieur ou supérieur de 10 % au prix de référence de l'action le jour de bourse précédant la réalisation de chaque transaction individuelle. Prysmian détient directement et indirectement 4,6 millions d'actions.

"L'innovation technologique, l'efficacité et l'efficience de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'orientation client nous ont permis de saisir pleinement l'élan de la transition énergétique, de l'électrification et de la numérisation, ce qui nous a conduits à atteindre des résultats records dépassant toutes les attentes", a commenté le CEO Valerio Battista.

"La forte croissance du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'un bond de plus de 50 % des bénéfices et de la trésorerie générée, ainsi que de la réduction de la dette, le ratio de l'EBITDA ajusté passant sous la barre de 1x, ce qui met en évidence la poursuite du renforcement de la structure financière. Le bon début de l'année 2023 confirme la position concurrentielle que nous avons acquise et nous permet de nous fixer comme objectif de consolider en 2023 la performance record de 2022", a conclu M. Battista.

Prysmian se négocie dans le vert de 3,6 % à 39,89 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.