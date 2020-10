Prysmian: bénéfice et ventes en berne au 3e trimestre

Milan (awp/afp) - Le fabricant italien Prysmian, numéro un mondial sur le marché des câbles, a vu son bénéfice net reculer de près de 25% sur un an au troisième trimestre, à 61 millions d'euros, un chiffre légèrement moins bon qu'attendu, mais a confirmé jeudi ses prévisions annuelles.

Les analystes tablaient sur 65 millions d'euros, selon le consensus du fournisseur d'informations financières Factset Estimates.

Le chiffre d'affaires a lui diminué de 10% sur un an, à 2,5 milliards d'euros, un chiffre cette fois légèrement supérieur aux attentes (2,48 milliards).

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net a diminué de moitié à 137 millions d'euros, et le chiffre d'affaires de 13,3%, à 7,48 milliards d'euros.

"Les résultats des neuf premiers mois de 2020 confirment la résilience du groupe Prysmian face aux effets très négatifs de la pandémie de Covid-19", a commenté son patron, Valerio Battista, cité dans le communiqué.

"L'intégration de General Cable, que nous considérons comme achevée et qui a créé un groupe avec une présence géographique plus équilibrée et un portefeuille de produits intégré, (...) a contribué à la résilience de l'activité", a-t-il dit.

"La situation reste critique dans toutes les zones géographiques, mais sur la base des résultats au 30 septembre, nous pouvons confirmer avec confiance les objectifs pour l'année entière mis à jour après le déclenchement de la pandémie", à savoir un Ebitda ajusté entre 800 et 850 millions d'euros et un flux de trésorerie (free Cash-Flow) entre 200 et 300 millions d'euros", a-t-il précisé.

Après l'annonce de ces résultats, Prysmian gagnait 0,91% à 23,26 euros à la Bourse de Milan, en hausse de son côté de 0,25% en milieu d'après-midi.

afp/rp