Prysmian remporte deux commandes de 1,8 milliard d'euros

(Alliance News) - Prysmian Group Spa a annoncé vendredi avoir remporté deux commandes d'une valeur totale d'environ 1,8 milliard d'euros auprès de l'opérateur de réseau de transport néerlandais TenneT pour deux projets de connexion au réseau électrique, IJmuiden Ver Alpha et Nederwiek 1, qui relieront deux futurs parcs éoliens offshore situés dans la partie néerlandaise de la mer du Nord à la province de Zélande, située dans le sud-ouest des Pays-Bas.

Ces commandes, explique la société, portent la valeur totale du carnet de commandes de Prysmian à environ 8,5 milliards d'euros.

La cérémonie de signature aura lieu le 7 mars 2023 en présence de Prysmian et de Tennet.

Prysmian Group sera chargé de la conception, de l'ingénierie, de la production, de l'installation, des essais et de la mise en service de deux systèmes de câbles sous-marins et terrestres à courant continu haute tension de 525 kV, y compris les câbles à fibres optiques, et de tous les accessoires connexes pour les parcs éoliens offshore IJmuiden Ver Alpha et Nederwiek 1, d'une capacité totale de 4 GW.

IJmuiden Ver Alpha est un système de raccordement au réseau électrique offshore d'une longueur d'environ 176 kilomètres, dont environ 164 kilomètres en mer, tandis que Nederwiek 1 a une longueur totale d'environ 217 kilomètres, dont 208 kilomètres en mer.

La livraison de la première liaison est prévue en 2029 et celle de la seconde en 2030.

Les câbles sous-marins seront fabriqués dans les centres d'excellence du groupe Prysmian à Pikkala, en Finlande, et à Arco Felice, en Italie, tandis que les câbles terrestres seront fabriqués à Gron, en France.

Les opérations de pose en mer seront effectuées avec les propres navires câbliers du groupe, en coopération avec le groupe DEME, un fournisseur mondial de solutions dans le secteur des énergies renouvelables en mer.

"Nous sommes fiers de participer à ce projet stratégique qui confirme le rôle de Prysmian en tant que partenaire fiable pour soutenir les plans néerlandais 'Routekaart 2030' visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre les objectifs de neutralité carbone de la nation. Notre technologie innovante de courant continu haute tension de 525 kV souligne l'engagement continu de Prysmian en faveur de la transition énergétique et permet à nos clients de réduire davantage le coût de l'énergie éolienne offshore tout en minimisant son impact environnemental", a déclaré Hakan Ozmen, EVP Projects BU du groupe Prysmian.

Tim Meyerjürgens, COO de TenneT, a ajouté : "Nous sommes fiers d'avoir développé ce nouveau système de câble et notre programme de qualification a montré que Prysmian est en bonne voie pour atteindre cette nouvelle norme de connexion offshore. En construisant les premiers systèmes de câbles XLPE CCHT de 525 kV au monde pour connecter des projets de 2 GW, nous reconfirmons ensemble notre position à l'avant-garde du développement des réseaux offshore et notre engagement à réaliser notre ambition commune de faire de la mer du Nord la centrale électrique verte de l'Europe."

Jeudi, Prysmian Group a clôturé à un niveau stable à 36,39 EUR par action.

