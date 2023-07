(Alliance News) - Prysmian Spa a annoncé la signature d'un accord de niveau de service avec l'opérateur du système de transmission germano-néerlandais TenneT pour la fourniture de services d'inspection, de maintenance et de réparation à proximité et en mer pour les câbles sous-marins transmettant de l'énergie à haute tension en courant alternatif et continu dans la mer du Nord.

Les services prévus par l'accord, précise Prysmian dans une note, seront réalisés en collaboration avec N-Sea, un prestataire de services néerlandais qui offre des solutions sous-marines intégrées et se spécialise dans les services de détection, d'inspection, d'entretien et de réparation de câbles sous-marins, la réparation et l'installation de câbles sous-marins, ainsi que l'identification et l'élimination d'engins non explosés.

Ce nouvel accord, qui s'applique à toutes les liaisons par câble déjà en service, aura une durée de trois ans et pourra être prolongé. Il couvrira environ 4 000 km des systèmes de câbles sous-marins de TenneT situés dans les zones allemande et néerlandaise de la mer du Nord.

"Nous sommes heureux de fournir à TenneT nos services complets de gestion d'actifs pour les câbles sous-marins et de contribuer à l'approvisionnement stable des ménages allemands et néerlandais en énergie propre. Cet accord de niveau de service est une nouvelle étape dans notre relation de confiance de longue date avec TenneT, confirmant le rôle de Prysmian en tant que partenaire fiable capable de garantir la stabilité de l'approvisionnement en électricité", a déclaré Hakan Ozmen, EVP Projects BU du groupe Prysmian.

Tim Meyerjürgens, directeur de l'exploitation de TenneT, a déclaré : "L'énergie éolienne en mer est un levier essentiel pour une transition énergétique réussie. En tant que premier investisseur et opérateur de connexions au réseau en mer, TenneT est conscient de son rôle de responsabilité. C'est pourquoi nous investissons non seulement dans l'expansion en mer, qui est une nécessité urgente, mais aussi dans la fiabilité à long terme de nos systèmes de câbles en mer. Nous sommes ravis d'avoir des partenaires expérimentés tels que Prysmian et N-Sea à nos côtés pour cette mission".

Cet accord est le dernier d'une série de contrats attribués par TenneT, qui a récemment sélectionné Prysmian pour les deux projets de connexion au réseau IJmuiden Ver Alpha et Nederwiek 1 afin de soutenir les plans "Routekaart 2030" des Pays-Bas visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et à atteindre les objectifs de neutralité carbone du pays.

Prysmian est en hausse de 2,1 % à 37,30 euros par action.

