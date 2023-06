S&P attribue une note d'investissement à Prysmian

(Alliance News) - Prysmian Spa a annoncé mardi que le groupe s'est vu attribuer une note d'investissement par S&P Global Ratings.

Le groupe s'est vu attribuer une note d'émetteur à long terme de 'BBB-' avec une perspective stable.

La notation "investment grade" est une étape très importante et une nouvelle confirmation de la solidité financière du Groupe Prysmian. Cette décision est d'autant plus importante que les marchés financiers actuels sont caractérisés par des pressions inflationnistes et des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, et qu'elle renforce notre stratégie de croissance durable", a déclaré Pier Francesco Facchini, directeur financier du groupe Prysmian.

La stratégie de croissance de Prysmian s'appuie sur des facteurs structurels tels que l'électrification croissante, l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables et le développement des réseaux de fibre optique, qui contribuent à la croissance de la plupart de nos secteurs d'activité.

"Notre capacité bien établie à générer des flux de trésorerie croissants a conduit à une réduction constante de la dette financière et renforcera encore notre position financière dans les années à venir, tout en nous permettant de saisir les opportunités de croissance significatives à venir", a conclu Pier Francesco Facchini.

L'action Prysmian a clôturé mardi en baisse de 0,3 % à 35,52 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.