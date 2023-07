PS&C Limited fournit des services dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). La société opère à travers deux segments : People et farmbuy.com. Le segment People, qui comprend Systems and People Pty Ltd, Bexton IT Services Pty Ltd, Coroma Consulting Pty Ltd, Sacon Group Pty Ltd, Artisan Consulting Pty Ltd et Seisma Pty Ltd, s'occupe de trouver et de fournir des consultants spécialisés aux clients pour des projets TIC à moyen et long terme. Elle s'attache à réinventer et à prototyper de nouvelles capacités et de nouveaux parcours dans le cadre du programme. Le segment farmbuy.com, qui comprend Respring Pty Ltd, fournit des services de publicité et de marketing numériques aux entreprises agricoles et immobilières australiennes.

Secteur Services et conseils en informatique