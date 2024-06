PSB Holdings, Inc. est une société holding de la Peoples State Bank (Peoples). Peoples est une banque de proximité qui dessert le centre-nord et le sud-est du Wisconsin avec 10 établissements bancaires à service complet dans les comtés de Marathon, Oneida, Vilas, Milwaukee et Waukesha et un bureau de production de prêts à Stevens Point, Wisconsin. Peoples propose également des produits d'investissement et d'assurance, ainsi que des services de planification de la retraite, par l'intermédiaire de Peoples Wealth Management, une division de Peoples. Ses prêts commerciaux et industriels, ses prêts municipaux et ses prêts agricoles sont principalement destinés aux fonds de roulement, à l'expansion des actifs physiques et aux prêts d'acquisition d'actifs. Ses prêts immobiliers commerciaux sont principalement garantis par des immeubles de bureaux et industriels occupés par leurs propriétaires ou non, des entrepôts, de petits magasins de détail et diverses propriétés à usage spécifique, y compris des hôtels et des restaurants. Ses prêts à la construction et à l'aménagement du territoire sont garantis par des terrains vacants et/ou des propriétés en cours d'amélioration.

Secteur Banques