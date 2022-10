Factbox - 20e Congrès du Parti communiste chinois : qui pourrait faire partie de la nouvelle équipe de Xi ?

Compte tenu de la politique extrêmement opaque de la Chine, on sait beaucoup moins qui d'autre sera promu à des rôles clés au sein du Politburo et de son comité permanent d'élite, qui compte actuellement sept membres.

On ne sait pas non plus qui succédera à Li Keqiang au poste de premier ministre, le poste numéro 2 du pays, lorsque Li se retirera en mars en vertu des règles qui le limitent à deux mandats de cinq ans.

Voici les personnes clés à surveiller lors du congrès, qui débute le 16 octobre :

Li Keqiang, 67 ans, premier ministre

Li quittera le poste de numéro 2 de la Chine lors de la session parlementaire annuelle en mars. Il peut quitter complètement la politique ou rester en tant que chef du parlement, auquel cas il restera au comité permanent.

Wang Yang, 67 ans, président, Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC)

Wang, qui est actuellement classé quatrième au comité permanent du Politburo, est considéré comme un candidat de premier plan pour devenir premier ministre.

Hu Chunhua, 59 ans, vice-premier ministre

Hu est considéré comme un candidat à l'élévation au CPS et éventuellement pour devenir le prochain premier ministre de la Chine.

Li Qiang, 63 ans, secrétaire du parti de Shanghai

Li, un proche allié de Xi, est considéré comme un candidat à l'élévation au CSP malgré le verrouillage de deux mois du COVID-19 à Shanghai cette année, qui a suscité l'indignation des résidents et infligé de profonds dommages économiques.

Ding Xuexiang, 60 ans, directeur, bureau général du Parti communiste

Principal collaborateur de Xi, Ding est considéré comme un prétendant à la CSP.

He Lifeng, 67 ans, chef de la Commission nationale du développement et de la réforme

He, un allié de longue date de Xi depuis qu'ils ont travaillé ensemble dans la province de Fujian dans les années 1980, dirige la commission de planification nationale et est pressenti pour remplacer Liu He au poste de vice-premier ministre.

Wang Yi, 68 ans, conseiller d'État, ministre des affaires étrangères

Bien que Wang ait techniquement atteint l'âge de la retraite de 68 ans, il est toujours considéré comme le mieux placé pour succéder à Yang Jiechi à la tête du bureau de l'organe décisionnel du parti pour les affaires étrangères, qui est présidé par Xi.

Wang Xiaohong, 65 ans, ministre de la sécurité publique

Wang, qui était chef de la police de Fuzhou lorsque Xi y était chef du parti au début des années 1990, est pressenti pour être le prochain chef de la loi et de l'ordre à la tête de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, ce qui lui vaudrait un siège au Politburo.

Miao Hua, 66 ans, directeur du département du travail politique

au sein de la Commission militaire centrale

Miao, dont les liens avec Xi remontent à l'époque où tous deux étaient en poste dans la province côtière de Fujian, est pressenti pour être l'un des deux vice-présidents de la Commission, ce qui lui vaudra une promotion au Politburo.

Han Zheng, 68 ans, vice-premier ministre

Han, qui était maire de Shanghai en 2007 lorsque Xi y était chef du parti, doit se retirer de la CSP, mais certains experts suggèrent que Xi pourrait le garder, peut-être en tant que premier ministre.

Chen Miner, 62 ans, secrétaire du parti de Chongqing

Chen est également un collaborateur de confiance et est considéré comme un candidat pour le PSC.

Shen Yiqin, 62 ans, secrétaire du parti de la province de Guizhou.

Shen est considérée comme susceptible d'être élevée au Politburo de 25 membres, et pourrait en être la seule femme. La seule femme actuellement membre du Politburo, la vice-Première ministre Sun Chunlan, a 72 ans et n'est donc pas éligible pour un autre mandat selon les normes d'âge non officielles de la Chine.

Ma Xingrui, 63 ans, chef du parti du Xinjiang

Ma, ancien professeur d'université en aérodynamique et technocrate pour le programme spatial chinois, pourrait être promu au Politburo après avoir pris le poste le plus élevé à la fin de l'année dernière dans la région nord-ouest du Xinjiang.

Li Xi, 65 ans, chef du parti de la province de Guangdong

Li, considéré comme un allié de confiance de Xi, pourrait obtenir un poste plus important après le Congrès.