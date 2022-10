Remaniement de la direction du Parti communiste chinois : à quoi faut-il s'attendre ?

Cette rupture avec les précédents rend encore plus difficile qu'à l'accoutumée de prédire la composition du prochain Comité permanent du Politburo de Xi, y compris qui remplacera le numéro 2 du parti, Li Keqiang, au poste de premier ministre lorsqu'il prendra sa retraite en mars.

La composition du PSC - il compte actuellement sept membres, mais ce nombre n'est pas gravé dans le marbre - est importante car le parti a traditionnellement pratiqué la "direction collective", exigeant que toutes les décisions de la plus haute importance soient soumises à un vote interne.

Quelques scénarios et résultats potentiels à surveiller :

LE PROCHAIN PREMIER MINISTRE

Par le passé, un nouveau premier ministre n'avait généralement pas plus de 67 ans, avait occupé le poste de vice-premier ministre et avait géré plusieurs économies de niveau provincial en tant que chef du parti.

Wang Yang et Hu Chunhua répondent tous deux à ces critères, tandis que Li Qiang et Ding Xuexiang ont des références plus faibles mais bénéficient de la confiance de Xi.

Les difficultés économiques de la Chine pourraient faire pencher le choix en faveur d'une main économique plus expérimentée, selon de nombreux analystes.

Scénario : Wang Yang devient premier ministre.

Wang, 67 ans, est président de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), un organe consultatif politique. Il occupe la 4e place au sein de la CSP actuelle et est le plus ancien des candidats.

Un facteur qui ne joue pas en faveur de Wang, selon certains analystes, est son affiliation perçue à la Ligue de la jeunesse communiste, un groupe autrefois influent associé à Li Keqiang qui a perdu du pouvoir sous Xi.

D'autres affirment que Wang aurait gagné la confiance de Xi après avoir gardé un profil bas et servi loyalement à ses côtés au sein du COPS au cours des cinq dernières années.

L'âge de Wang le limiterait à un seul mandat - un point en sa faveur, selon les observateurs du parti, car il serait moins menaçant aux yeux de Xi étant donné qu'il est peu probable qu'il survive à Xi dans une position de pouvoir.

Scénario : Hu Chunhua devient premier ministre.

Hu, 59 ans, est l'un des quatre vice-premiers ministres et a également gravi les échelons de la Ligue de la jeunesse.

Bien qu'il soit plus jeune que Wang, il a accumulé une expérience considérable dans la gestion de questions telles que l'agriculture et la réduction de la pauvreté au niveau national et dans des régions telles que le Tibet, la Mongolie intérieure et la province du Guangdong.

Hu a une décennie de moins que Xi, âgé de 69 ans, ce qui va dans les deux sens : Xi pourrait se méfier de la promotion d'une personne ayant un parcours politique plus long et qui pourrait potentiellement le dépasser ou le renverser. D'un autre côté, Xi pourrait apprécier sa jeunesse - et sa déférence - dans un système chinois où l'ancienneté compte.

Même s'il n'obtient pas le poste de premier ministre, Hu pourrait tout de même obtenir une place convoitée au sein du PSC.

Scénario : Un loyaliste de Xi moins expérimenté obtient le poste.

Si Xi est suffisamment puissant, un fidèle de confiance ayant une expérience moins directement pertinente pourrait obtenir le poste de premier ministre à la place.

Li Qiang, 63 ans, est le chef du parti de Shanghai et l'un des acolytes les plus fiables de Xi, mais son bilan a été terni par la fermeture brutale pendant deux mois des 25 millions d'habitants de la ville par le COVID.

Même s'il ne devient pas premier ministre, il peut toujours rejoindre le CSP.

Scénario : Han Zheng dépasse la limite d'âge et devient premier ministre.

En tant que premier et seul vice-premier ministre actuellement au comité permanent, Han a une expérience de premier ministre mais a eu 68 ans en avril et doit donc prendre sa retraite.

Certains analystes suggèrent que Xi pourrait faire une entorse à la norme d'âge pour Han, qui a prouvé son soutien et sa volonté de jouer les seconds rôles pour Xi.

LE POLITBURO ET LE COMITÉ PERMANENT

Le plus haut échelon du pouvoir du parti, le Comité permanent du Politburo, pourrait recevoir trois nouveaux venus si les normes de retraite se maintiennent et que le CPS reste à sept membres.

Plus de la moitié des 25 membres du Politburo pourraient être remplacés.

Scénario : Li Keqiang devient président du Parlement.

Une fois que Li, 67 ans, aura quitté le poste de premier ministre, il pourrait quitter la politique ou, suivant un précédent de 1998, rester au sein du PSC en tant que président du parlement, le Congrès national du peuple, la troisième position de la Chine.

Certains observateurs du parti spéculent que Li, dont le pouvoir en tant que premier ministre a diminué sous Xi et dont l'approche économique plus réformatrice diffère de celle de Xi, préférerait se retirer complètement.

D'autres suggèrent que Li ne partirait pas car cela pourrait donner l'impression d'un désaccord entre les dirigeants.

Scénario : Les loyalistes de Xi sont promus au Politburo, au PSC.

Parmi les autres acolytes de Xi considérés comme ayant de bonnes chances d'être promus, que ce soit au Politburo ou au PSC, figurent le principal assistant de Xi, Ding Xuexiang, 60 ans ; le chef du parti de Chongqing, Chen Miner, 62 ans ; Li Shulei, 58 ans, le numéro 2 de la propagande du parti ; et le principal responsable de la sécurité, Wang Xiaohong, 65 ans.

Scénario : La plupart des sièges du Politburo changent.

Le tsar de l'économie et vice-Premier ministre Liu He, 70 ans, doit prendre sa retraite. Les experts suggèrent qu'il pourrait être nommé vice-président, un poste sans limite d'âge stricte. On s'attend à ce qu'il soit remplacé par He Lifeng, 67 ans, responsable de la planification de l'État chinois et allié de longue date de Xi.

La seule femme du Politburo, la vice-première ministre Sun Chunlan, 72 ans, doit également prendre sa retraite. La femme la mieux placée pour la remplacer est Shen Yiqin, 62 ans, membre de la minorité ethnique Bai et chef du parti de la province appauvrie de Guizhou.

Le plus grand diplomate de carrière de la Chine, Yang Jiechi, 72 ans, qui remplace Xi au sein de l'organe décisionnel du parti en matière d'affaires étrangères, doit également prendre sa retraite. Le ministre des affaires étrangères Wang Yi, 68 ans, est pressenti pour le remplacer.Xu Qiliang et Zhang Youxia, tous deux chefs militaires du Politburo âgés de 72 ans, doivent également prendre leur retraite. Les remplaçants potentiels sont l'amiral de la marine Miao Hua et le général de l'armée Liu Zhenli.

Scénario : Les nouveaux venus du CSP - tous ou aucun.

Les experts n'excluent pas la faible possibilité qu'il n'y ait aucun nouveau venu au COPS - un signal fort que Xi souhaite rester au-delà d'un troisième mandat.

Un autre scénario extrême serait que Xi remplace tous les membres actuels du COPS par de nouveaux visages, qui seraient plus jeunes et plus dociles.