Dopé par les revalorisations, PSP affiche sa confiance pour 2022

Zurich (awp) - Le groupe immobilier PSP a bouclé l'année 2021 sur un résultat net plus que doublé à la faveur d'effets de revalorisation, et compte en faire profiter ses actionnaires. Pour 2022, la direction affiche sa confiance dans le marché, y compris face à la pespective d'une remontée des taux et vise une nouvelle hausse de l'excédent opérationnel.

Le produit des immeubles s'est étoffé de 4,5% à 309,6 millions de francs suisses, indique mardi la société zougoise dans un communiqué. Les gains réalisés par la vente de projets de développement et de propriétés par étage (PPE) ont bondi de près d'un quart (+24,4%) à 20,1 millions. Les créances de loyers suite aux mesures anti-Covid ont été ramenées à 3,5 millions, contre 5,4 millions fin 2020.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), corrigé des effets des placements immobiliers, est quant à lui ressorti à 278,8 millions, en progression de 2,8% par rapport à 2020, malgré une légère hausse des charges opérationnelles (+3,1 millions).

Revalorisation plus que quadruplée

Dopé par un effet de revalorisation de 464,9 millions de francs suisses, contre 101,6 millions en 2020, le bénéfice net a plus que doublé (+103,7%) pour s'établir à 595,0 millions. Rapporté par action et ajusté de l'effet susmentionné, cet indicateur qui sert de base à la rémunération des actionnaires est ressorti à 4,82 (4,70) francs suisses.

Au bouclement de l'exercice, la valeur du parc immobilier s'établissait à 9,13 milliards de francs suisses, contre 8,58 milliards un an plus tôt. Le taux de vacance en revanche s'est légèrement détérioré à 3,8%, contre 3,0% au bouclement précédent.

Les actionnaires se verront proposer un dividende de 3,75 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé, contre 3,65 francs suisses pour 2020, ce qui correspond à un ratio de distribution de 77,8% et un rendement de 3,3%, précise PSP.

Le bénéfice net a dépassé les projections les plus optimistes des analystes du consensus AWP, alors que le relèvement du dividende, bien qu'attendu, a surpris par son ampleur.

Pour 2022, la direction de PSP table sur un Ebitda hors revalorisation autour de 285 millions de francs suisses, et espère maintenir le taux de vacance sous la barre des 4%.

Le groupe entend poursuivre son cap en matière de gestion du portefeuille et de financement, indiquant avoir réalisé récemment une transaction sous forme d'échange d'actifs (asset-swap) avec Swiss Life, qui s'est traduite par l'achat de deux biens pour 67,6 millions, et la vente de trois pour 59,8 millions, la différence ayant été réglée en espèces.

Pas peur de la remontée des taux

Lors de la conférence de bilan, le directeur général (CEO) Giacomo Balzarini s'est montré serein pour la suite des opérations, soulignant la demande élevée pour l'immobilier de bureau dans les emplacements de premier choix. Selon lui, le marché ne risque pas de se retrouver de sitôt sous pression, même en cas de remontée des taux d'intérêts.

Du fait de sa présence dans des zones particulièrement prisées, l'entreprise est par ailleurs peu touchée par la tendance au télétravail, un problème auquel sont confrontés surtout les emplacements périphériques, assure le dirigeant.

En dehors de l'ampleur des plus-values de revalorisation, qui a pris les analystes de court, les chiffres du jour se sont inscrits dans le cadre des attentes. Stifel salue la manière dont le groupe zougois est parvenu à surmonter la crise, notamment grâce à la diversification de son portefeuille et Vontobel un taux de vacance plus faible que prévu, qui devrait donner plus de confiance dans le marché helvétique.

Plus circonspect, Baader Helvea appelle à une certaine retenue face à l'évolution incertaine des effets de revalorisation, fortement tributaires de celle des taux d'intérêts.

Qunant aux investisseurs, ils étaient conquis. A 13h40, la nominative PSP bondissait de plus de 2,9% à 112,90 francs suisses, alors que la moyenne du marché (SPI) faisait quasiment du surplace (+0,10%).

buc/al/ck