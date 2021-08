Le bénéfice de PSP s'envole au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière PSP Swiss Property a engrangé des résultats en nette hausse au premier semestre 2021, tant au niveau des recettes locatives que de la rentabilité. Le groupe zougois a aussi précisé ses objectifs pour le reste de l'exercice.

Durant la période sous revue, le produit des loyers s'est enrobé de 4,3% sur un an à 153,3 millions de francs suisses. Le taux de vacance était de 3,1%, précise vendredi un communiqué. En raison de la pandémie de coronavirus, des réductions de loyers, d'un montant de 3,5 millions de francs suisses contre 2,3 millions en comparaison annuelle, ont été octroyées aux locataires.

Du fait de la composition de son portefeuille qui est constitué à majorité de bureaux dans des emplacements centraux, l'impact du Covid-19 a été très limité, relève la société.

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice d'exploitation brut (Ebitda) hors revalorisations a augmenté de 11,5% à 142,4 millions et le bénéfice - toujours hors revalorisations - a bondi de 14,6% à 112,6 millions. Cette progression est imputable aux recettes locatives plus élevées et à la vente de projets immobiliers.

Le bénéfice net pour sa part s'est envolé de 204,9% à 371,4 millions, porté par les revalorisations des biens immobiliers et les éléments cités plus haut.

Le résultat net est largement au-dessus du consensus AWP tandis que les autres résultats sont peu ou prou conformes aux attentes des analystes.

Malgré les incertitudes liées à la pandémie, le groupe estime que la demande pour des bureaux bien situés va s'améliorer lentement au cours des prochains mois mais que la situation dans le commerce de détail devrait rester difficile, à l'exception des zones très fréquentées.

Pour 2021, PSP Swiss Property vise un Ebitda hors revalorisations autour de 275 millions, soit une légère amélioration par rapport aux 271,1 millions de 2020, et compte ramener le taux de vacance en dessous de 4,5%. Auparavant cet indicateur-clé était attendu "autour" de 4,5%.

lk/jh