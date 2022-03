PSP Swiss Property : Rapport sur l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2022Download rapport PDF

Rapport bref sur l'assemblée générale ordinaire de PSP Swiss Property SA, Zoug, du jeudi 31 mars 2022

L'assemblée générale ordinaire de PSP Swiss Property SA s'est tenue aujourd'hui à son siège à Zoug. Conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 3 COVID-19), la réunion s'est tenue sans la participation personnelle des actionnaires. Les actionnaires ont pu voter exclusivement par l'intermédiaire de la représentante indépendante. Aucune question n'a été enregistrée de la part des actionnaires. Au total, 33'893'398 actions d'une valeur nominale de CHF 3'389'339.80 ou 73.89% du capital-actions étaient représentées.

Les propositions suivantes du conseil d'administration concernant les points de l'ordre du jour de la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 9 mars 2022 ont été approuvées avec le quorum nécessaire (majorité absolue des votes représentés).

Les résultats des votes et des élections sont présentés en annexe.

1. Rapport d'activité annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2021, rapports des réviseurs Le rapport d'activité annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2021 ont été approuvés, comme proposés, en prenant connaissance des rapports des réviseurs.

2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021 Le rapport de rémunération 2021 a été approuvé, comme proposé, de manière non-obligatoire par vote consultatif.

3. Affectation du bénéfice résultant du bilan 2021 et des réserves statutaires et réglementaires issues du bénéfice, paiement du dividende L'affectation du bénéfice 2021 et des réserves statutaires et réglementaires issues du bénéfice ainsi que le paiement d'un dividende de CHF 3.75 brut par action aux actionnaires ont été approuvés, comme proposés.

4. Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction générale Décharge a été donnée aux membres du conseil d'administration et de la direction générale «in globo» pour l'exercice 2021, comme proposée.

5. Elections des membres du conseil d'administration Les cinq membres actuels du conseil d'administration soumis à réélection, Luciano Gabriel, Corinne Denzler, Adrian Dudle, Henrik Saxborn et Aviram Wertheim, ainsi que Mark Abramson, nouveau membre du conseil d'administration, ont été élus par élections individuelles pour un mandat d'un an chacun, conformément à la proposition. M. Peter Forstmoser a fait savoir avant l'assemblée qu'il renonçait à une réélection en tant que membre du conseil d'administration en raison d'un soutien insatisfaisant - basé sur des critères purement formalistes - de la part des actionnaires. M. Josef Stadler a fait savoir avant l'assemblée qu'il renonçait à une réélection en tant que membre du conseil d'administration pour des raisons familiales. Les réélections correspondantes n'ont donc pas eu lieu. Le conseil d'administration a exprimé sa pleine compréhension pour ces décisions et a regretté vivement que ces deux Messieurs ne soient plus à la disposition de la société avec leur personnalité et leurs compétences. Le conseil d'administration a remercié MM. Peter Forstmoser et Josef Stadler pour leur précieux engagement de longue durée en faveur de la société et leur a adressé ses meilleurs vœux pour l'avenir.

6. Election du président du conseil d'administration M. Luciano Gabriel a été réélu comme président du conseil d'administration pour un mandat d'un an, comme proposé.

7. Elections des membres du comité de rémunération L'ancien membre du comité de rémunération, M. Adrian Dudle, candidat à la réélection, a été réélu pour un mandat d'un an, conformément à la proposition. MM. Peter Forstmoser et Josef Stadler ayant renoncé à leur réélection en tant que membres du conseil d'administration, leurs réélections en tant que membres du comité de rémunération sont devenues sans objet. Le comité de rémunération sera complété en temps voulu.

8. Approbation du montant global maximum des rémunérations du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2023 Le montant global maximum des rémunérations du conseil d'administration de l'assemblée générale ordinaire 2022 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2023 de CHF 1'000'000.- a été approuvé, comme proposé.

9. Approbation du montant global maximum des rémunérations de la direction générale pour l'exercice 2023 Le montant global maximum des rémunérations de la direction générale pour l'exercice 2023 de CHF 4'150'000.- a été approuvé, comme proposé.

10. Election de l'organe de révision Ernst & Young SA, Zurich, a été réélue comme organe de révision pour l'exercice 2022, comme proposée.

11. Election de la représentante indépendante Proxy Voting Services Sàrl, Zurich, a été réélue comme représentante indépendante pour un mandat d'un an, comme proposée.

PSP Swiss Property SA, 31 mars 2022

Annexes: - Präsenzmeldung (en allemand)

- Résultats des votes et des élections sur les points inscrits à l'ordre du jour (en allemand/anglais)

- Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 9 mars 2022 (en anglais)

Präsenzmeldung

Stand: 31. März 2022, 11.00 UhrAnwesende Aktionäre

0

Vertretene Namenaktien bzw. Aktienstimmen

Vertretene Aktiennennwerte CHF

33 893 398 3 389 339.80

(entsprechend 73.89 % des Aktienkapitals)

Davon durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten:

Vertretene Namenaktien bzw. Aktienstimmen

Vertretene Aktiennennwerte CHF

33 893 398 3 389 339.80

GV 2022 - Abstimmungs- und Wahlresultate zu den einzelnen Traktanden AGM 2022 - Voting results on the agenda items

Stimmen/ Ja/Yes Nein/No Enthaltung / Votes Abstention - in %- - in % - - in % - - in % - 33'893'398 33'716'283 107'589 69'526 100% 99.48% 0.32% 0.21% 33'893'398 20'511'562 13'238'962 142'874 100% 60.52% 39.06% 0.42% 33'893'398 33'875'264 1'148 16'986 100% 99.95% 0.00% 0.05% 33'682'655 33'429'009 52'418 201'228 100% 99.25% 0.16% 0.60% 33'893'398 32'561'153 1'320'472 11'773 100% 96.07% 3.90% 0.03% 33'893'398 33'733'395 147'380 12'623 100% 99.53% 0.43% 0.04% 33'893'398 33'190'268 689'998 13'132 100% 97.93% 2.04% 0.04% 33'893'398 33'586'408 290'608 16'382 100% 99.09% 0.86% 0.05% 33'893'398 32'324'450 1'555'535 13'413 100% 95.37% 4.59% 0.04% 33'893'398 33'115'004 755'206 23'188 100% 97.70% 2.23% 0.07% 33'893'398 32'114'177 1'722'466 56'755 100% 94.75% 5.08% 0.17% 33'893'398 33'375'965 500'457 16'976 100% 98.47% 1.48% 0.05% 33'888'786 30'596'570 3'231'090 61'126 100% 90.29% 9.53% 0.18% 33'893'397 27'049'145 6'777'978 66'274 100% 79.81% 20.00% 0.20% 10 Wahl der Revisionsstelle - Ernst & Young AG (bisher) 33'893'398 33'854'390 22'396 16'612 Election of the Statutory Auditors - Ernst & Young AG (current) 100% 99.88% 0.07% 0.05% Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin - 33'893'398 33'885'553 2'356 5'489 11 Proxy Voting Services GmbH (bisher) Election of the Independent Shareholder Representative - 100% 99.98% 0.01% 0.02% Proxy Voting Services GmbH (current) 1/1 31. März 2022 / 31 March 2022

Abstimmungs- und Wahlresultate

Voting Results

1

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021, Berichte derRevisionsstelle

Annual activity report, financial statements and consolidated financial statements 2021, auditors' reports

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

2

Advisory vote on the compensation report 2021

Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und der statutarischen und beschluss-mässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung

3

Appropriation of retained earnings 2021 and the statutory and regulative-decided retained earnings, dividend payment

4

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Discharge of the members of the Board of Directors and of the Executive Board

Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

5

Elections of the members of the Board of Directors

Wiederwahl von Dr. Luciano Gabriel (bisher)

Re-election of Mr. Luciano Gabriel (current)

Wiederwahl von Corinne Denzler (bisher)

Re-election of Ms. Corinne Denzler (current)

Wiederwahl von Adrian Dudle (bisher)

Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)

Wiederwahl von Henrik Saxborn (bisher)

Re-election of Mr. Henrik Saxborn (current)

Wiederwahl von Aviram Wertheim (bisher)

Re-election of Mr. Aviram Wertheim (current)

Neuwahl von Mark Abramson (neu)

Election of Mr. Mark Abramson (new)

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats - Dr. Luciano Gabriel (bisher)

6

Election of the Chairman of the Board of Directors - Mr. Luciano Gabriel (current)

Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7

Elections of the members of the Compensation Committee

Wiederwahl von Adrian Dudle (bisher)

Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

8

Approval of the maximum total amount of compensations for the Board of Directors until the Annual General Meeting 2023

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

9

Approval of the maximum total amount of compensations for the Executive Board for the 2023 business year

