PSP porté en Bourse par des résultats meilleurs qu'attendu

Zurich (awp) - L'action PSP faisait fi de la morosité ambiante à la Bourse suisse, portée par un résultat annuel supérieur aux expectatives les plus optimistes du marché et dopé par un effet de revalorisation plus que quadruplé par rapport à l'exercice 2020. Le relèvement du dividende, bien qu'attendu et modeste, a également surpris par son ampleur.

A la mi-journée, la nominative PSP s'offrait plus de 2,6% à 112,60 francs suisses, contrastant avec un marché SPI en recul de 0,06%.

Vontobel salue une performance solide, soutenue par une nouvelle compression des rendements pour les biens haut de gamme, qui a déclenché des plus-values de réévaluation historiques. Le taux de vacance plus faible que prévu devrait donner plus de confiance dans le marché helvétique, estime l'analyste Pascal Furger, qui réaffirme sa recommandation d'achat du titre, assortie d'un objectif de cours à 132 francs suisses.

Même son de cloche chez Stifel, dont l'expert Pascal Boll salue la manière dont le groupe zougois est parvenu à surmonter la crise, notamment grâce à la diversification de son portefeuille. Pour lui aussi, un engagement dans le titre se justifie, d'autant plus que la direction de PSP table pour l'exercice en cours sur une nouvelle amélioration de la performance opérationnelle.

Plus modéré dans son enthousiasme, leur confrère Andreas von Arx, de Baader Helvea, se veut plus circonspect face à l'évolution incertaine des effets de revalorisation, fortement tributaires de l'évolution des taux d'intérêts.

De manière générale, il recommande de rester à l'écart du marché immobilier suisse pour le moment, mais "pour ceux tentés par le risque", il voit dans PSP une valeur marquée par un portefeuille de qualité et un bilan robuste. La recommandation "add" reste de mise, ainsi que l'objectif de cours fixé à 133 francs suisses.

buc/al