PSP rachète un immeuble à Zurich et relève ses prévisions

Zurich (awp) - Le groupe immobilier PSP Swiss Property a annoncé jeudi soir avoir racheté à Union Investment l'immeuble de bureaux "Westpark", pour un montant de 216,5 millions de francs suisses.

Situé dans un quartier à l'ouest du centre-ville de Zurich, l'immeuble dispose d'une surface utile d'environ 27'100 mètres carrés et de 130 places de stationnement. Selon le communiqué de la société cotée zurichoise, le bien qui jouit d'un mix de locataires "largement diversifié" devrait générer un rendement net de 4% et présente "un potentiel de location et de développement à moyen et long terme".

Dans le cadre du recentrage de son portefeuille, PSP a également vendu en date du 25 mai pour 13,0 millions une parcelle de développement sur le site de l'ancienne brasserie de Wädenswil, sur la rive gauche du lac de Zurich.

Forte de cette acquisition, la direction de l'entreprise a relevé de 5 millions de francs suisses ses perspectives d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) formulées en février et table désormais sur un montant - hors résultats des immeubles - de 290 millions pour l'exercice en cours.

buc/rp