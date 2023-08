Zurich (awp) - La société immobilière PSP Swiss Property a dépassé les expectatives de la communauté financière sur les six premiers mois de 2023 et a relevé dans sa foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, malgré un résultat net en fort recul, plombé par les revalorisations.

Le revenu des immeubles s'est inscrit à 163,3 millions de francs suisses, en hausse de 3,5% par rapport à la même période en 2022, indique le groupe zougois coté à la Bourse suisse vendredi dans un communiqué. A fin juin, le taux de vacance s'établissait à 3,2%, contre 3,7% un an plus tôt, mais 3,0% au bouclement de l'exercice précédent, une détérioration que l'entreprise explique notamment par des travaux de rénovation, pour 0,3 point de pourcentage.

Plus de deux tiers (68%) des baux parvenant à échéance en 2023, correspondant à un revenu locatif de 43 millions de francs suisses, ont été renouvelés pendant la période sous revue, et depuis fin juin, le projet "Clime" à Bâle et les biens situés au Bleicherweg et à la Förrlibuckstrasse à Zurich ont été entièrement loués. La valeur de bilan du parc immobilier se montait 9,6 milliards à fin juin, soit une hausse de 200 millions sur les six premiers mois de l'année.

Les revalorisations immobilières se sont traduites par un effet négatif de 90,7 millions de francs suisses, en raison de la hausse des taux d'intérêt, à comparer à un apport de 131,9 millions au premier semestre 2022. Ajusté de cet effet, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à 150,5 millions, en repli de 3,0%.

Le bénéfice net a fondu de deux tiers à 76,9 millions de francs suisses, mais l'évolution sous-jacente - hors revalorisations - est nettement positive (+20,9%). La dissolution d'impôts différés s'est traduite par un effet positif de 30,6 millions.

La copie rendue par PSP est supérieure à tous les égards aux pronostics des analystes sondés par AWP.

Forte de sa performance à mi-parcours, la direction de l'entreprise a relevé ses ambitions annuelles et table désormais sur un Ebitda de 295 millions de francs suisses, contre 290 millions jusqu'ici (293,8 millions l'an dernier) à la faveur de revenus locatifs supérieurs à ceux de 2022. Le résultat 2023 devrait par ailleurs être agrémenté de la dissolution d'impôts différés à hauteur de 60 millions supplémentaires en seconde moitié d'exercice.

