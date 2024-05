PSQ Holdings, Inc. propose un marché pour les entreprises et les consommateurs patriotiques. Son PublicSquare est une application et un site web qui met en relation des Américains patriotes avec des entreprises qui partagent leurs valeurs, à la fois en ligne et dans leurs communautés locales. La plateforme compte plus de 75 000 entreprises issues de différents secteurs d'activité et plus de 1,6 million de consommateurs membres. PublicSquare exploite les données et les connaissances de la plateforme pour évaluer les besoins de ses membres et fournir des produits de financement en propriété exclusive, tels que Credova, des produits directs aux consommateurs (D2C), tels que les couches et lingettes EveryLife, et des produits d'entreprise à entreprise (B2B), tels que PSQLink, afin de répondre à ces besoins. Credova propose des solutions d'achat immédiat et de paiement ultérieur, offrant aux consommateurs des options de paiement flexibles et générant une croissance substantielle pour les commerçants. Credova permet d'acheter des articles tels que des armes à feu, des munitions, etc. L'adhésion à PublicSquare est gratuite, tant pour les consommateurs que pour les propriétaires d'entreprises. Ses segments comprennent Marketplace et Brands.

Secteur Logiciels