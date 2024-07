Shortwave Life Sciences PLC - société londonienne spécialisée dans le développement de médicaments pour la santé mentale, anciennement appelée Psych Capital - annonce que sa demande de brevet PCT numéro PCT/IL2023/050442 a reçu un rapport positif de l'autorité d'examen du PCT reconnaissant toutes ses revendications comme étant nouvelles, non évidentes et applicables industriellement. Cette reconnaissance par l'autorité du PCT représente une étape importante, confirmant que son film buccal mucoadhésif est une plateforme d'administration de médicaments novatrice et inventive pour les médicaments à base de psychédéliques. L'avis positif signifie également que 9 millions d'actions à contrepartie différée seront émises.

Cours actuel de l'action : 1,50 pence

Variation sur 12 mois : +25%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.