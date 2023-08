Psychemedics Corporation est une société spécialisée dans les tests de dépistage de drogues dans les cheveux. La société propose des services de dépistage des drogues par l'analyse d'échantillons de cheveux. Ses méthodes de dépistage utilisent une technologie brevetée qui digère les cheveux et libère les drogues qui y sont piégées sans les détruire. La société personnalise ses procédures de dosage immuno-enzymatique (EIA) pour tester les échantillons de cheveux. Elle fournit un dépistage et une confirmation par spectrométrie de masse en utilisant les pratiques acceptées par l'industrie pour la cocaïne, la marijuana, la phénylcyclohexylpipéridine (PCP), les amphétamines (y compris l'ecstasy, l'eve et l'Adderall), opiacés (y compris l'héroïne, l'hydrocodone, l'hydromorphone, l'oxycodone et la codéine), les cannabinoïdes synthétiques (y compris K2, Spice, Blaze), les benzodiazépines (Xanax, Valium et Ativan), la nicotine, le Fentanyl et l'alcool. L'entreprise commercialise ses services de dépistage de drogues en entreprise par l'intermédiaire de sa propre force de vente, de distributeurs et de webinaires. Elle commercialise son service de dépistage de drogues à domicile, PDT-90, par le biais d'Internet.

Secteur Installations et services en soins de santé