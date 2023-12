L'essor de la demande de charbon indien fait grimper les actions du mineur Coal India et du producteur d'électricité NTPC Ltd, des géants d'État que les investisseurs considéraient autrefois comme des dinosaures patauds, mais qui affichent aujourd'hui des performances supérieures à celles de l'ensemble du marché et de leurs homologues mondiaux.

NTPC, qui produit essentiellement de l'électricité à partir du charbon, a fait un bond de 78 %, loin devant le gain de 17 % de l'indice Nifty, plus large, tandis que les actions de Coal India ont augmenté de 55 % pour atteindre leur meilleure année en 2023.

L'Inde, qui est déjà l'économie majeure la plus dépendante du charbon, devrait voir sa dépendance à l'égard de ce combustible pour la production d'électricité augmenter pour la troisième année consécutive, alors que l'apport des énergies renouvelables ralentit, ce qui donnera un coup de pouce aux deux géants.

Les analystes s'attendent à ce que leurs efforts pour améliorer l'efficacité et l'accès à des capitaux bon marché prolongent le rallye, la plupart d'entre eux recommandant aux actionnaires d'acheter plus de titres des deux entreprises ou de conserver leurs participations, selon les données du LSEG.

À titre de comparaison, les actions des autres mineurs de charbon, tels que l'indonésien Adaro Energy, l'australien Whitehaven Coal et l'américain Peabody, se sont effondrées cette année. Les actions de China Shenhua et de China Coal Energy ont augmenté, mais moins que celles des sociétés indiennes.

Parmi les producteurs d'électricité à partir du charbon, la société sud-coréenne KEPCO, la société américaine Duke Energy et la société américaine American Electric Power ont subi de fortes baisses. Les actions de la société russe Inter RAO ont augmenté de 16,2 %.

Néanmoins, avec un ratio cours/bénéfice de 7,63, Coal India est moins chère que ses principales concurrentes chinoises, et NTPC est sous-évaluée par rapport à de nombreuses entreprises chinoises et américaines.

Les fonds étrangers ont augmenté leurs participations, malgré le durcissement des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les investisseurs institutionnels.

Les investisseurs de NTPC comprennent les unités de gestion d'actifs de Goldman Sachs et Nippon Life, Vanguard et Blackrock, tandis que Fidelity, Mellon Investments et Charles Schwab figurent parmi les 20 premiers actionnaires de Coal India, selon les données du LSEG.

"L'actionnariat étranger dans la société a régulièrement augmenté au cours des deux dernières années, soulignant la réduction de la décote ESG", a déclaré JPMorgan dans une note du mois d'août sur Coal India.

Les deux sociétés ont longtemps été considérées comme des actions à dividendes.

Sur les huit années de croissance qu'a connues le Nifty au cours de la dernière décennie, Coal India et NTPC ne l'ont dépassé qu'une seule fois chacune. Coal India a perdu 57 % de sa valeur au cours de la décennie jusqu'en 2020, tandis que NTPC en a perdu plus d'un tiers.

Depuis 2021, la valeur de NTPC a triplé pour atteindre 34 milliards de dollars, tandis que celle du plus grand mineur de charbon au monde a été multipliée par 2,5 pour atteindre 26 milliards de dollars.

Dans une note d'octobre intitulée "This elephant can dance" (Cet éléphant peut danser), Bobcaps a déclaré que le coût inférieur de la dette de NTPC lui conférait un avantage dans le secteur de l'électricité et qu'elle pouvait bénéficier de l'opinion du gouvernement selon laquelle les ajouts thermiques étaient essentiels à la stabilité.

NTPC, la seule grande entreprise indienne qui continue d'augmenter sa capacité de production de charbon, accroît également la production de charbon de ses propres mines, tandis que Coal India supprime des milliers d'emplois par an et externalise certaines opérations afin d'augmenter ses marges.

Alors que la plupart des ventes de l'entreprise minière se font dans le cadre de contrats à long terme et à faible marge avec les services publics, l'excédent de production a permis d'augmenter les ventes au comptant sur le marché lucratif de la vente aux enchères. En comparaison, le resserrement du financement a étouffé les mineurs de charbon du monde entier.