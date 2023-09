PT Adaro Energy Tbk est une société basée en Indonésie, qui est engagée dans l'exploitation minière, l'exploitation de carrières, les services de soutien à l'exploitation minière, le commerce, le transport, l'entreposage et les services de soutien au transport, la manutention de cargaisons (acconage), les activités de services portuaires maritimes, l'agriculture, la construction, la réparation et l'installation de machines, la fourniture d'énergie, le traitement de l'eau, ainsi que la foresterie et l'industrie. Les activités de la société comprennent l'exploitation minière, les services, l'énergie, la logistique, la terre, l'eau, le capital et les fondations. La société, par l'intermédiaire de sa filiale PT Adaro Indonesia (AI), est impliquée dans des opérations d'extraction de charbon et produit son produit phare de charbon thermique, Envirocoal, un charbon subbitumineux à valeur calorifique moyenne (CV) et à très faible teneur en polluants. La société, par l'intermédiaire de sa filiale PT Saptaindra Sejati (SIS), fournit une gamme de services pour l'industrie de l'extraction du charbon, qui couvre de nombreux aspects allant des services d'extraction sous contrat, des travaux de génie civil et du développement d'infrastructures à la logistique terrestre.