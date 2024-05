PT Adaro Minerals Indonesia Tbk est une filiale de PT Adaro Energy Indonesia Tbk qui se concentre sur les activités d'extraction de charbon métallurgique, d'extraction et de traitement des minéraux. Elle produit du charbon cokéfiable dur (HCC) en Indonésie et construit une fonderie d'aluminium dans un parc industriel vert au nord de Kalimantan. Ses secteurs d'activité comprennent l'extraction du charbon, le traitement des métaux et d'autres services. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société possède cinq zones de concession de contrat de travail pour le charbon (CCoW) avec d'importantes ressources et réserves de charbon métallurgique dans les provinces de Kalimantan Est et de Kalimantan Central. La société fournit également des services de consultation aux filiales et offre des services miniers en louant l'usine de concassage, située dans la zone minière de PT Adaro Indonesia (AI) à Wara, Tabalong regency, province de Kalimantan Sud. Ses produits comprennent le charbon vert, le charbon cokéfiable dur, le charbon métallurgique et l'aluminium transformé. Ses filiales comprennent PT Alam Tri Daya Indonesia et PT Adaro Baterai Indonesia.

Secteur Acier