PT Adhi Karya (Persero) Tbk est une société basée en Indonésie, qui est engagée dans le domaine de la construction, de l'énergie et de l'industrie, de la propriété, de l'immobilier, de l'investissement dans l'infrastructure, de la mise en œuvre de l'infrastructure et des installations ferroviaires, de l'approvisionnement en biens et des services hôteliers. La société opère à travers quatre segments. Le secteur de l'ingénierie et de la construction comprend le secteur des services de construction civile, qui inclut la conception et la construction d'installations d'infrastructure. Le secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie est le secteur d'activité de la société, qui comprend les activités immobilières, telles que les appartements et les maisons individuelles, ainsi que les hôtels. L'industrie manufacturière comprend les secteurs d'activité de soutien à la construction avec des produits tels que le béton préfabriqué et le béton prêt à l'emploi. Les investissements et les concessions sont les secteurs d'activité de la société, qui se composent de projets d'investissement à long terme et d'actifs de concession. Ses filiales comprennent PT Adhi Persada Properti, PT Adhi Persada Beton et d'autres.

Secteur Construction et ingénierie