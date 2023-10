PT Agung Podomoro Land Tbk est un propriétaire, promoteur et gestionnaire immobilier intégré et diversifié, basé en Indonésie, qui opère dans les secteurs de la vente au détail, de l'immobilier commercial et de l'immobilier résidentiel, avec des participations diversifiées. Les segments de la société comprennent la vente, qui est engagée dans la vente d'appartements, de bureaux, de centres commerciaux, de maisons, de shophouses et de kiosques, de bureaux à domicile et de terrains ; les hôtels ; et les revenus locatifs des centres commerciaux. La société dispose d'un modèle de développement immobilier intégré, depuis l'acquisition et/ou l'approvisionnement en terrains, la conception et le développement, la gestion de projets, la vente, la location commerciale et le marketing, jusqu'à l'exploitation et la gestion de ses super blocs, centres commerciaux, bureaux, hôtels et appartements et maisons résidentiels. Ses projets comprennent notamment Podomoro City, Kuningan City, Green Bay Pluit, Podomoro City Deli Medan et Senayan City. La société développe également plusieurs projets de township, à savoir Podomoro Park Bandung et Podomoro Gof View Cimanggis.

Secteur Développement et opérations immobilières