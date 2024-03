PT Alfa Energi Investama Tbk est une société basée en Indonésie qui est engagée dans l'exploitation minière, le commerce et le transport. Les activités minières de la société comprennent le transport et la vente de minéraux et/ou de charbon. Ses activités commerciales comprennent les produits miniers, les minéraux et/ou le charbon, le kérosène et le gazole, les combustibles solides, les équipements électriques, électroniques et mécaniques. Ses activités de transport comprennent le transport terrestre (tuyaux/oléoducs), l'expédition et l'entreposage, ainsi que le transport de produits miniers et pétroliers. La société possède une mine de charbon indirectement par l'intermédiaire de PT Alfara Delta Persada dans le cadre d'un IUP d'environ 2 089 hectares à Kutai Kartanegara, dans le Kalimantan oriental. La société dispose de produits houillers présentant des caractéristiques faibles à moyennes, avec trois types de spécifications GAR, à savoir 3 500, 4 200 et 4 500 Kcal/gramme, et une qualité de 30 % d'eau, 0,6 % de soufre maximum et 8 % de cendres. La société, par l'intermédiaire de sa filiale PT Alfa Daya Energi, est engagée dans la production d'électricité.