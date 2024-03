PT Amman Mineral Internasional Tbk. est une société minière de cuivre et d'or basée en Indonésie. La société exploite la mine de Batu Hijau sur l'île de Sumbawa. Le principal produit de la mine de Batu Hijau est le concentré de cuivre. Elle produit également de l'or comme sous-produit de l'extraction du cuivre. Ses unités commerciales comprennent Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Amman Mineral Integrasi (AMIG) et Amman Mineral Industri (AMIN), Amman Nusa Propertindo (ANP). AMNT exploite la mine, la chaîne de traitement et les installations de soutien à Batu Hijau. AMNT explore également le projet Elang adjacent. AMIG fournit du personnel professionnel et technique pour les départements d'exploitation minière et de soutien, et gère les ressources humaines. AMIN construit des installations de traitement et de raffinage en aval. Ces installations sont encore en cours de construction et n'ont pas encore commencé leurs activités commerciales. ANP fournit des services financiers et d'assurance, développe l'immobilier et fournit des installations créatives, de divertissement, récréatives et résidentielles.

Secteur Exploitations minières et métallurgie