PT Astra International Tbk est une entreprise basée en Indonésie. Le segment Automobile de la société comprend la vente en gros de voitures, de camions et de motos, la fourniture de services après-vente et la fabrication de composants automobiles. Son segment Services financiers comprend des activités de financement automobile et d'assurance. Son segment Services financiers comprend les activités de financement et d'assurance automobiles. Son segment Équipement lourd et exploitation minière couvre les ventes de machines de construction, les activités des entrepreneurs miniers et l'exploitation du charbon. Son segment Agribusiness se concentre sur les plantations de palmiers à huile et leurs produits dérivés. Son segment Infrastructure et logistique comprend la construction et la gestion de routes à péage et de ports maritimes, et fournit des services de transport et de logistique. Son segment Information Technology (IT) comprend les solutions documentaires, les solutions informatiques et les solutions de bureau. Son segment Immobilier développe des propriétés résidentielles et commerciales.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation