PT Bank Artha Graha Internasional Tbk est une société basée en Indonésie qui est engagée dans les services bancaires. La société opère à travers quatre segments : Production, Consommation, Trésorerie et Autres. Le secteur productif comprend les fonds de roulement et les prêts à l'investissement, ainsi que les prêts accordés aux secteurs productifs, entre autres. Le secteur de la consommation comprend les prêts accordés à des fins de consommation. Le secteur de la trésorerie mène des activités de trésorerie, qui comprennent le marché monétaire et l'investissement dans des placements et des titres. Ses produits et services comprennent des produits de déblocage de fonds, des produits de financement, des produits de banque en ligne et d'autres services. Les produits de financement de la société comprennent l'épargne Icon, l'épargne Artha, l'épargne Artha Merchant, l'épargne Wira, l'épargne Pintar, l'épargne Prega, l'épargne Simpanan Pelajar (SimPel), le dépôt à vue, le compte séparé et le dépôt à terme. Ses produits de financement comprennent les prêts sur compte courant, les prêts renouvelables, les prêts fixes, le financement de la chaîne d'approvisionnement et la ligne du marché monétaire.

Secteur Banques