PT Bank BTPN Tbk est une société indonésienne qui fournit des services bancaires. La société opère à travers cinq segments : la banque de détail ; les micro, petites et moyennes entreprises (MSME) ; le financement et la trésorerie ; la banque d'affaires et la charia. Le segment de détail consiste en des prêts aux retraités et à d'autres clients individuels. Le segment MSME comprend les prêts accordés aux clients MSME à des fins commerciales. Le segment du financement et de la trésorerie comprend l'activité de financement en levant des fonds auprès de tiers et d'autres banques, et les opérations de trésorerie centralisées, y compris les emprunts et les titres émis. Le segment des entreprises comprend les prêts et les services fournis par les entreprises clientes, qui sont liés à des fins commerciales. Le secteur de la charia comprend le financement de la charia et les fonds de tiers provenant de clients de la charia, qui sont liés à des fins commerciales. Ses produits et services comprennent, entre autres, la microfinance, la gestion de patrimoine, la banque transactionnelle et la chaîne d'approvisionnement.

Secteur Banques