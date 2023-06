La banque indonésienne BCA étudie des options stratégiques pour son unité d'assurance-vie - sources

La banque indonésienne Bank Central Asia (BCA), la plus grande banque d'Asie du Sud-Est en termes de valeur de marché, envisage des options stratégiques pour son unité d'assurance-vie, y compris une vente potentielle de participation, selon deux sources ayant connaissance du dossier.

Le créancier coté à Jakarta, dont la valeur de marché s'élevait à 74 milliards de dollars lundi, travaille avec un conseiller sur un examen stratégique de PT Asuransi Jiwa BCA, également connu sous le nom de BCA Life, ont déclaré les sources.

Parmi les autres options envisagées figurent la création d'une coentreprise avec un partenaire étranger ou un partenariat de bancassurance dans le cadre duquel un assureur peut vendre ses produits et services dans les succursales d'un créancier pendant un certain temps, ont ajouté les sources, qui ont refusé d'être nommées en raison du caractère privé du processus.

Un porte-parole de la banque a refusé de confirmer ou d'infirmer ces développements.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer immédiatement la taille potentielle de la participation à vendre ou le montant auquel l'unité serait évaluée dans le cadre d'une telle transaction. BCA Life disposait d'actifs totaux d'une valeur de 2,34 billions de rupiahs (156,08 millions de dollars) en décembre 2022.

Les sources ont déclaré que les délibérations n'en étaient qu'à leur début et qu'aucune décision définitive n'avait été prise.

"En principe, la BCA et ses filiales sont toujours prêtes à collaborer avec des partenaires stratégiques pour étendre leurs services, tout en soutenant la croissance de l'entreprise", a déclaré Hera Haryn, porte-parole de la BCA.

Elle a ajouté que de nombreux acteurs du secteur étaient intéressés par le marché potentiellement important de l'assurance vie en Indonésie.

Dans le cadre d'un accord potentiel, la BCA pourrait rejoindre une liste de créanciers et d'assureurs asiatiques cherchant à créer des liens pour leurs filiales d'assurance. Il s'agit notamment de la banque indienne Kotak Mahindra Bank, qui est en pourparlers pour vendre une participation dans son unité d'assurance générale à Zurich Insurance Group, et de l'assureur japonais Tokio Marine Holdings, qui fait appel à des banques d'investissement pour travailler sur la vente de ses activités d'assurance vie en Asie du Sud-Est, a rapporté Reuters.

BCA Life a commencé ses activités en 2014 et est la seule unité sous BCA qui propose des services d'assurance-vie, selon son site Web. BCA Life, qui compte jusqu'à 200 employés, propose des produits d'assurance, y compris l'épargne et la santé, indique son site web. (1 $ = 14 992,0000 rupiah) (Reportage de Yantoultra Ngui à Singapour et Stefanno Sulaiman à Jakarta ; Rédaction de Kane Wu et Raju Gopalakrishnan)