L'opérateur indonésien du centre commercial en ligne Blibli voit son action augmenter de 4,9 % lors de son entrée en bourse.

La société a proposé jusqu'à 17,77 milliards d'actions, soit 15 % du capital total, lors de la vente d'actions au début du mois à 450 rupiahs la pièce. L'action a touché 472 rupiahs lors d'un démarrage qui allait à l'encontre d'un martelage des valeurs technologiques dans le monde entier, avant de se replier à 454 rupiahs.

La société, soutenue par l'un des plus grands conglomérats d'Indonésie, Djarum Group, prévoit de rembourser les prêts bancaires avec environ 30 % du produit de la vente des actions et d'utiliser le reste comme fonds de roulement pour développer sa plate-forme.

L'offre publique initiale de Global Digital Niaga fait suite à la vente d'actions pour 1,1 milliard de dollars de la plus grande entreprise technologique d'Indonésie, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, plus tôt cette année, et à la vente pour 1,5 milliard de dollars, l'année dernière, de son rival PT Bukalapak.com Tbk.

(1 $ = 15 675,0000 rupiahs)