PT Bukit Asam Tbk se consacre à l'extraction du charbon et aux activités connexes. La société est impliquée dans l'étude générale, l'exploration, l'exploitation, le traitement, le raffinage, le transport et le commerce, ainsi que dans la gestion d'installations portuaires spéciales pour le charbon pour les besoins internes et externes. Ses secteurs d'activité comprennent l'exploitation minière du charbon et d'autres secteurs. Le segment de l'exploitation du charbon comprend des permis d'exploitation minière (IUP) d'une superficie d'environ 68 777 hectares (ha) dans plusieurs endroits qui possèdent des réserves de charbon. Elle possède plusieurs mines réparties dans les provinces de Sumatra Sud, Sumatra Ouest et Riau. L'autre segment comprend la production d'électricité, l'investissement ou la détention (plantations et services hospitaliers), le transport et l'entreposage (en particulier pour les services portuaires). L'entreprise est également engagée dans l'exploitation de centrales à vapeur pour les besoins internes et externes et dans la fourniture de services de conseil liés à l'industrie minière du charbon et à ses produits dérivés, ainsi que dans des activités de développement de plantations.