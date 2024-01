PT Bumi Resources Tbk est une société holding basée en Indonésie. La société est engagée dans des activités minières. Ses activités se concentrent sur deux lignes commerciales principales, à savoir le charbon et les minéraux. Elle classe ses produits et services en cinq secteurs d'activité principaux : holding, charbon, services, pétrole et gaz, et or. Les activités d'extraction du charbon comprennent la prospection et l'exploitation de gisements de charbon (y compris l'extraction et la vente de charbon). Elle possède des réserves et des ressources de charbon en Indonésie. L'entreprise possède des zones d'exploitation étendues allant de Sumatra Nord (Dairi Prima Mineral), Sumatra Sud (Pendopo Energi Batubara), Sulawesi (Gorontalo Minerals et Citra Palu Minerals), Kalimantan Est (Kaltim Prima Coal), Kalimantan Sud (Arutmin Indonesia), et la République du Yémen (Gallo Oil). La société exploite des mines de charbon avec ses filiales, notamment PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia et PT Pendopo Energi Batubara.