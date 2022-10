Le mineur de charbon Bumi Resources va recevoir un capital de 1,6 milliard de dollars pour rembourser ses dettes

Bumi émettra un maximum de 200 milliards de nouvelles actions, dont 85% seront achetées par Mach Energy Ltd, basée à Hong Kong, tandis que Treasure Global Investments Ltd (TGIL) souscrira aux 15% restants dans le cadre de la vente prévue.

Mach Energy est contrôlée conjointement par les conglomérats Bakrie Group et Salim Group, tandis que 85% de TGIL est contrôlée par Salim, selon un prospectus publié avant l'assemblée des actionnaires.

Dileep Srivastava, un directeur de Bumi, a déclaré aux journalistes après l'assemblée des actionnaires que le plan avait été approuvé "presque à l'unanimité".

"L'utilisation de ces recettes est destinée à rembourser intégralement la dette existante. La société devrait donc être pratiquement exempte de dettes", a-t-il déclaré à Reuters en marge de la réunion.

Bumi a fait l'objet d'un processus de restructuration de la dette mené par un tribunal en 2016 et l'encours de sa dette résultant de la restructuration est estimé à environ 1,5 milliard de dollars actuellement, selon le prospectus.

Après la vente, les nouveaux investisseurs obtiendront une participation combinée d'environ 58 % de Bumi Resources. Plus de 70% des actions du mineur sont actuellement détenues par des actionnaires publics.

Dileep a déclaré que Bumi serait contrôlé conjointement par Salim et le groupe Bakrie - qui est dirigé par un autre magnat indonésien, Aburizal Bakrie - après la vente des actions.

"Nous pourrons alors nous concentrer sur le renforcement de nos activités dans le secteur du charbon, puis nous pencher sur le côté non charbonnier", a-t-il déclaré, ajoutant que la société continue à envisager le développement d'une usine de gazéification du charbon et à examiner le potentiel d'investissement dans d'autres minéraux et énergies renouvelables.