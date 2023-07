PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk est une société basée en Indonésie. La société exerce son activité commerciale dans deux segments : Location de tours et location de couverture dans les immeubles et services Internet. Les activités commerciales de la société sont engagées dans les services et les investissements, y compris, mais sans s'y limiter, les services, les baux et la gestion des tours de télécommunication ou des stations de base de transmission (BTS), ainsi que les outils, l'installation de la télécommunication, la consultation sur l'installation des services dans le domaine de la télécommunication, les services de conseil en gestion, l'administration des affaires et la stratégie de développement. Les filiales de la société comprennent PT Centratama Menara Indonesia (CMI) et PT Network Quality Indonesia (NQI).

Secteur Services intégrés de télécommunications