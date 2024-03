PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk est engagé dans des activités commerciales telles que l'installation de télécommunications, la construction centrale de télécommunications, les activités de télécommunications avec câble et les activités de télécommunications sans câble. Ses activités de soutien comprennent la construction de bâtiments civils de télécommunications pour les infrastructures de transport, les activités spéciales de télécommunications pour la défense et la sécurité, l'installation de signaux et la télécommunication ferroviaire, l'installation de signaux et de panneaux routiers, l'installation électronique, les activités de technologie de l'information et autres services informatiques, l'installation de machines et d'équipements industriels, la construction de bâtiments civils électriques, la production d'électricité, la distribution d'électricité et d'autres activités de soutien à l'électricité. Ses segments comprennent la location de tours de télécommunications et d'autres activités. Ses solutions de projet comprennent les solutions de fibre optique, le déploiement et la récupération, le déplacement d'équipements et les solutions de panneaux solaires.

Secteur Services intégrés de télécommunications