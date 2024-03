PT Dian Swastatika Sentosa Tbk est engagée dans la production d'électricité, le commerce de gros, l'extraction et le commerce du charbon, le multimédia, la sylviculture et l'infrastructure. Elle exerce ses activités par le biais de quatre divisions, à savoir la production d'électricité et de vapeur, l'extraction et le commerce du charbon, la technologie et le commerce des engrais et des produits chimiques. Le secteur de la production d'électricité et de vapeur exploite quatre centrales électriques captives d'une capacité totale de 300 mégawatts, situées à Serang (une unité), Tangerang (une unité) et Karawang (deux unités). Elle exerce ses activités dans le domaine de l'extraction et du commerce du charbon thermique par l'intermédiaire de PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) et de ses filiales, ainsi que de PT DSSE Energi Mas Utama et de ses filiales. Elle gère ses activités technologiques par l'intermédiaire de PT DSST Mas Gemilang, entre autres PT Innovate Mas Indonesia, PT Eka Mas Republik et Golden Multimedia Holdings Pte. Ltd. La société exerce des activités de négoce d'engrais et de produits chimiques par l'intermédiaire de PT Rolimex Kimia Nusamas.