PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk est une société basée en Indonésie dont l'activité principale est le transport aérien commercial. Ses activités sont classées en trois segments : les opérations aériennes, les services de maintenance des aéronefs et les autres opérations. Le segment des opérations aériennes consiste à assurer le transport aérien commercial régulier et non régulier de passagers, de marchandises et de courrier à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le secteur des services de maintenance d'aéronefs se concentre sur la réparation et la maintenance d'aéronefs, pour répondre à ses propres besoins et à ceux de tiers. Le segment des autres opérations comprend des services de soutien aux opérations de transport aérien commercial, notamment des services de restauration et d'assistance en escale, des services de systèmes d'information et d'autres services destinés à répondre à ses propres besoins et à ceux de tiers. Ses filiales comprennent PT Aero Wisata, PT Sabre Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, PT Aero Systems Indonesia et PT Citilink Indonesia.

Secteur Compagnies aériennes