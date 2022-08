CVC est en pourparlers pour se séparer du principal fabricant indonésien de snacks GarudaFood -sources

CVC a engagé un conseiller financier pour les négociations, ont déclaré les sources. L'une des sources a indiqué que les pourparlers n'en étaient qu'à leurs débuts, et une autre source a déclaré qu'une transaction pourrait rapporter jusqu'à 300 millions de dollars.

Les deux sources ont déclaré que des sociétés de rachat faisaient partie des parties intéressées avec lesquelles des discussions étaient en cours pour la vente de la participation.

CVC a refusé de commenter, tandis que GarudaFood n'a pas répondu aux questions de Reuters. Les sources n'ont pas voulu être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

CVC, dont le siège est en Europe, cherche à se défaire d'un investissement rentable à un moment où les sociétés de capital-investissement sont à la recherche d'opportunités à forte croissance en Asie.

L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, a annoncé une croissance du produit intérieur brut de 5,4 % au deuxième trimestre, le taux de croissance le plus rapide depuis un an.

CVC a investi 150 millions de dollars dans GarudaFood en 2018, juste avant que la société ne soit cotée à la bourse de Jakarta, selon les données de CB Insights.

Fondée il y a plus de quatre décennies, GarudaFood est un important producteur de produits alimentaires de consommation de marque. Elle fabrique des snacks tels que des biscuits et des cacahuètes, et les commercialise sous les marques Garuda, Gery et Leo.

Sur la base du cours de l'action de lundi de 535 rupiahs (0,0360 $), GarudaFood avait une valeur marchande de 1,34 milliard de dollars. Ses actions ont grimpé d'environ 47 % au cours de l'année dernière.

La famille du magnat indonésien Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto possède environ 69 % de GarudaFood, selon les données de Refinitiv. Soenjoto est classé par Forbes comme l'une des 50 personnes les plus riches d'Indonésie.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement le nom des sociétés de rachat en pourparlers avec CVC au sujet de GarudaFood.

Le portefeuille indonésien de CVC comprend Siloam International Hospitals, le détaillant d'articles de sport et d'articles pour enfants MAP Aktif Adiperkasa et le distributeur de produits pharmaceutiques SOHO Global Health.

CVC est également en pourparlers pour vendre sa participation de 26%, d'une valeur actuelle d'environ 240 millions de dollars, dans Siloam, ont déclaré deux sources distinctes.

CVC a refusé de commenter, tandis que Siloam n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Siloam a proposé sa première offre à la bourse indonésienne en 2013 et sa valeur marchande totale s'élève à 930 millions de dollars.

CVC a d'abord acheté une participation de 15% dans Siloam en 2016 à la société immobilière Lippo Karawaci et à la société de fonds Ciptadana, en plus de participer à l'émission de droits de Siloam.

Siloam, qui a démarré en 1996, exploite 41 hôpitaux en Indonésie, selon le site Web de CVC.