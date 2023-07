PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK : Bank of America Securities/Merrill Lynch n'est plus à l'achat

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk est une société basée en Indonésie, qui propose un écosystème numérique. La société est engagée dans les activités de holding, d'autres activités de conseil en gestion, d'édition de logiciels, d'organisation de transactions commerciales par le biais de systèmes électroniques, de publicité et de gestion de données. Elle opère à travers cinq segments, à savoir les services à la demande, le commerce électronique, la technologie financière, la logistique et tous les autres segments. Elle possède la plateforme Gojek qui met en relation les conducteurs-partenaires, les commerçants et les utilisateurs. Elle possède également la plateforme Tokopedia, une place de marché qui met en relation les chauffeurs-partenaires, les commerçants, les utilisateurs et les prestataires de services logistiques. Ses marchands comprennent des vendeurs d'aliments et de boissons, de biens physiques, de biens numériques et des fournisseurs de services qui effectuent des transactions sur les plateformes de l'entreprise par l'intermédiaire de Tokopedia, GoFood et GoMart. La plateforme Gojek permet également aux chauffeurs partenaires de fournir des services de transport et de livraison aux utilisateurs par l'intermédiaire de GoRide, GoCar, GoBluebird, GoSend et GoBox.

Secteur Internet