PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk est une entreprise basée en Indonésie qui offre un écosystème numérique. La société est engagée dans les activités de holding, d'autres activités de conseil en gestion, d'édition de logiciels, d'organisation de transactions commerciales par le biais de systèmes électroniques, de publicité et de gestion de données. Ses segments comprennent les services à la demande, le commerce électronique, la technologie financière et tous les autres segments. Le segment des services à la demande représente sa plateforme Gojek qui met en relation les partenaires du conducteur, les commerçants et les utilisateurs. Le segment du commerce électronique représente sa plateforme de marché Tokopedia, qui met en relation les consommateurs et les commerçants, qu'il s'agisse d'entrepreneurs locaux, de commerces de proximité, de petites et moyennes entreprises ou de marques et de détaillants internationaux. Le segment de la technologie financière représente ses services intégrés de technologie financière qui aident les commerçants à vendre leurs biens et services, y compris les services de monnaie électronique, les prêts, les services de passerelle de paiement et autres.

Secteur Internet