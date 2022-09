Exclusive-Grab ne prévoit pas de licenciements importants malgré la faiblesse du marché

Le directeur de l'exploitation, Alex Hungate, a déclaré qu'en début d'année, Grab s'était inquiété d'une récession mondiale et avait été "très prudent et judicieux quant à toute embauche", et qu'en conséquence, il n'était pas arrivé au point "désespéré" d'un gel des embauches ou de licenciements massifs.

"Vers le milieu de l'année, nous avons procédé à des réorganisations spécifiques, mais je sais que d'autres entreprises ont procédé à des licenciements massifs, donc nous ne nous considérons pas dans cette catégorie", a déclaré Hungate, 56 ans, à Reuters lors de sa première interview depuis qu'il a rejoint Grab Holdings Ltd, basée à Singapour, en janvier.

L'entreprise recrute pour des postes dans la science des données, la technologie de cartographie et d'autres domaines spécialisés, bien que chaque embauche soit une décision beaucoup plus importante qu'auparavant, a-t-il dit.

"Vous voulez vous assurer que nous conservons le capital. L'obstacle à franchir pour effectuer une embauche a définitivement été relevé."

Grab, qui existe depuis une dizaine d'années et dont le nom est connu en Asie du Sud-Est, comptait environ 8 800 employés à la fin de 2021. Comme ses rivaux, il a bénéficié d'un boom des services de restauration pendant la pandémie de COVID-19, alors que le covoiturage a souffert.

Avec l'ouverture des économies, la demande de livraison de nourriture s'adoucit tandis que le covoiturage n'a pas encore totalement récupéré. Les valorisations des technologies ont également chuté de manière spectaculaire et l'inflation, le ralentissement de la croissance et la hausse des taux d'intérêt sont apparus comme des risques.

Ces dernières semaines, la plus grande entreprise de commerce électronique d'Asie du Sud-Est, Shopee, a supprimé des emplois dans plusieurs pays et a fermé certaines opérations à l'étranger après que la société mère Sea a annoncé des pertes croissantes et a revu à la baisse ses prévisions annuelles en matière de commerce électronique.

Hungate, un vétéran des services financiers, de la logistique et des secteurs alimentaires, a mené une campagne d'abandon des secteurs d'activité à faible marge alors que Grab s'efforce de devenir rentable.

La perte du deuxième trimestre a été réduite à 572 millions de dollars, contre 801 millions de dollars un an plus tôt. Mais le mois dernier, la société a réduit ses prévisions de volume brut de marchandises pour l'année, en raison de la force du dollar et de la baisse de la demande de livraison de nourriture.

Le mois dernier, Grab a déclaré qu'elle fermait des dizaines de "dark stores", des centres de distribution de produits alimentaires à la demande, et qu'elle ralentissait le déploiement de ses "cloud kitchen", des installations centralisées pour les livraisons.

"L'autre domaine où nous avons vraiment resserré notre intention stratégique est celui des services financiers, où nous développions les paiements, les portefeuilles et les prêts financiers non bancaires de manière assez significative hors plateforme et sur notre plateforme", a déclaré Hungate.

Grab a réorganisé son unité fintech cette année pour se concentrer sur des domaines plus lucratifs et Reuters a fait état du départ de certains cadres supérieurs.

DES MARGES PLUS ÉLEVÉES

Grab se concentre désormais principalement sur la vente de ses produits de prêt et d'assurance sur sa plateforme aux commerçants et aux conducteurs qui remboursent souvent à partir de leurs flux de revenus sur la plateforme.

"Au fur et à mesure que nous effectuons ce changement, le panorama des activités évoluera vers des marges plus élevées", a déclaré M. Hungate.

Grab, qui opère dans 480 villes dans huit pays, compte plus de cinq millions de conducteurs inscrits et plus de deux millions de commerçants sur sa plateforme.

Elle a attiré l'attention mondiale en 2018 lorsqu'elle a acquis les activités d'Uber en Asie du Sud-Est après une coûteuse bataille de cinq ans.

Grab mise sur la croissance des services financiers en proposant des produits bancaires et autres avec son partenaire Singapore Telecommunications sur les marchés clés.

Elle est entrée en bourse sur le Nasdaq en décembre après une fusion record de 40 milliards de dollars avec une société à blanc.

M. Hungate a déclaré qu'il s'agissait d'un "bon moment" pour la société de réexaminer la façon dont elle dépense l'argent, étant donné l'examen accru des finances et la nécessité de répondre aux actionnaires.

"Peut-être avons-nous eu de la chance dans un sens que la discipline d'être une société publique soit arrivée au bon moment", a-t-il déclaré, ajoutant que les 7,7 milliards de dollars de liquidités de Grab signifiaient qu'elle était l'un des acteurs les mieux capitalisés du secteur en Asie du Sud-Est.

Les actions de Grab ont chuté d'environ 60 % cette année, ce qui lui confère une valeur marchande de 10,6 milliards de dollars.

Reuters a rapporté le mois dernier que GoTo, le rival indonésien de Grab, cherchait à lever environ 1 milliard de dollars par le biais d'une émission d'obligations convertibles.

M. Hungate a déclaré que Grab fournirait des détails sur ses progrès vers la rentabilité et d'autres paramètres lors de sa première journée des investisseurs mardi.