PT GTS Internasional Tbk (GTSI) est une société de transport maritime de gaz naturel liquéfié (GNL) basée en Indonésie. La société est engagée dans le transport maritime et d'autres activités liées au transport maritime. Les activités de la société et de ses filiales consistent principalement à transporter du GNL. Elle fournit également des services de gestion de navires aux propriétaires de navires. La société est gérée et classée en divisions commerciales qui consistent en des navires affrétés et des services de gestion et d'équipage de navires. Les services de GTSI comprennent l'affrètement de GNL, le stockage et la regazéification, ainsi que la gestion de navires. GTSI possède et exploite plusieurs méthaniers et unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) situés et desservant toute l'Indonésie et le monde entier. La flotte de la société se compose du LNGC Ekaputra I, du LNGC Triputra et du FSRU Jawa Satu. Les filiales de la société comprennent PT Humolco LNG Indonesia, PT Hikmah Sarana Bahari, PT Bhaskara Inti Samudera et PT Permata Khatulistiwa Regas.

Secteur Services aux collectivités de gaz