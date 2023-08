PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk est une entreprise basée en Indonésie, qui est engagée dans le secteur des produits de marque de consommation. La division nouilles de la société est un fabricant de nouilles instantanées. Elle exploite environ 31 usines de nouilles en Indonésie, en Malaisie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe du Sud-Est. La division Produits laitiers propose une gamme de produits, notamment du lait à ultra-haute température (UHT), du lait en bouteille stérilisé, du lait évaporé, du lait liquide pasteurisé et du lait multicéréales UHT. La division Food Seasonings produit une gamme de produits culinaires, notamment des mélanges de recettes, de la sauce soja, de la sauce chili, de la sauce tomate et des bouillons de soupe. La division Snack Foods propose des snacks à base de pomme de terre, de manioc, de maïs et de soja, ainsi que des snacks extrudés. La division Boissons produit une gamme de boissons, notamment du thé RTD, de l'eau conditionnée et des boissons aromatisées aux fruits commercialisées sous les marques Ichi Ocha, Club et Fruitamin. Elle possède également une division Nutrition et Special Foods.

Secteur Transformation des aliments