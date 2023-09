PT Indofood Sukses Makmur Tbk est une entreprise de solutions alimentaires. La société exerce ses activités à tous les stades de la fabrication des produits alimentaires, depuis la production des matières premières et leur transformation jusqu'aux produits de consommation sur le marché. Le Business Group Consumer Branded Products de la société produit une gamme de produits de marque destinés aux consommateurs, notamment des nouilles, des produits laitiers, des snacks, des assaisonnements alimentaires, des aliments nutritionnels et spéciaux, et des boissons. Le groupe commercial Bogasari est principalement un producteur de farine de blé ainsi que de pâtes, dont les opérations commerciales sont soutenues par ses propres unités d'expédition et d'emballage. Les principales activités du groupe agroalimentaire vont de la recherche et du développement, de la sélection des semences, de la culture et du broyage des palmiers à huile, à la production et à la commercialisation d'huiles de cuisson de marque, de margarine et de shortening. Le groupe d'affaires Distribution distribue sur le marché divers produits de consommation fabriqués par la société et ses filiales, ainsi que par des tiers. Ses produits ont différentes marques.

Secteur Transformation des aliments