PT Indosat Tbk est une société indonésienne qui fournit des services de télécommunications, d'informatique et/ou de technologie de convergence. La société exerce ses activités dans trois secteurs : les télécommunications cellulaires, les télécommunications fixes (fixes) et le multimédia, l'internet et la communication de données (MIDI). Avec ses filiales, telles que PT Indosat Mega Media (IM2) et PT Aplikanusa Lintasarta, elle offre une gamme de services de données fixes ou MIDI, tels que le protocole Internet - réseau privé virtuel (IPVPN), les lignes louées, les services Internet et les services de technologie de l'information (TI) aux entreprises. Ses services MIDI consistent en des services Internet et de communication de données, notamment des liaisons Ethernet internationales et nationales point à point et point à multipoint à haut débit, des services Internet à large bande et à bande étroite, des services IPVPN et des services basés sur la commutation multiprotocole par étiquette (MPLS). L'entreprise fournit des services cellulaires, des services de données fixes et des services sans fil à large bande, ainsi que des offres de télécommunications fixes ou de services vocaux fixes.

Secteur Services de télécommunications sans fil