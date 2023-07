PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK : Nomura à l'achat

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk est une entreprise basée en Indonésie, qui exerce des activités commerciales dans l'industrie des herbes médicinales. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Herbes médicinales et suppléments, Aliments et boissons et Pharmacie. Ses produits sont classés en produits à base de plantes, produits alimentaires et boissons et produits pharmaceutiques. Ses produits à base de plantes comprennent Tolak Angin, qui se compose de plusieurs variantes, à savoir Tolak Angin Cair, Tolak Angin Cair Anak, Tolak Angin Sugar Free et Tolak Angin Flu, Tolak Linu Cair, Tolak Linu Mint, Jamu Komplit, Sari Kulit Manggis et Sari Kunyit. Ses produits alimentaires et ses boissons comprennent KukuBima Ener-G ! avec une variété de saveurs, dont raisin, mangue, orange, original, café, lait soda, goyave et ananas, puis Susu Jahe, Kopi Jahe et diverses autres boissons santé. Ses produits pharmaceutiques comprennent le sirop d'anacentine, l'Inflasone et le Licodexon. La société propose également des produits sous forme de capsules molles, comme l'huile de poisson 1000mg et le COQ10, entre autres.

Secteur Produits pharmaceutiques